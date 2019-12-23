СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-23T08:29:31+03:00

Полосатого предлагают назвать в честь ведомства – «МЧС» – или же «Спасатель». Фото: mchs_vdk

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В социальной сети приморского главка МЧС появилась эпичная фотография полосатого кота, который стоит в поле на фоне вертолета. Мурлыка – постоянный гость вертолетной площадки. Спасателей он уважает и постоянно бежит к ним на встречу.

- Имени коту не дали, но он всегда приходит к вертолету, когда видит спасателей на взлетной площадке. «Юлий» - вариант от пресс-службы, - гласит подпись под снимком в официальном аккаунте главка МЧС России по Приморскому краю.

В комментариях пользователи стали предлагать свои варианты имени для эпичного кота. Полосатого предлагают назвать в честь ведомства – «МЧС» – или же «Спасатель». Также среди вариантов – «Бэтмэн», «Кузьмич», «Фиксик», «Винтик».

Свой вариант имени для кота вы можете оставить под фотографией в аккаунте приморского главка МЧС, достаточно перейти по ссылке ниже.

mchs_vdk В соцсетях выбирают имя эпичному коту, который приходит к спасателям на вертолетную площадку в Приморье

ИСТОЧНИК KP.RU