Стая голодных бродячих псов терроризирует район во Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:34 2019-12-23T09:34:42+03:00

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В районе Патрокла стая бездомных псов держит в страхе местных жителей. Голодные и агрессивные собаки бросаются на детей и взрослых. Следователи по данному факту проводят проверку.

Стая изголодавшихся бродячих собак обитает в районе Сочинской улицы уже давно - раньше там был строительный городок. Вероятно, именно рабочие и прикормили зверей. Однако, по сообщениям в соцсетях, агрессивные псы стали нападать на людей чаще.

- Проводится доследственная проверка по статье «Халатность». В рамках проверки устанавливаются лица, пострадавшие от нападений агрессивных животных, а также должностные лица в результате действий (бездействия) которых произошла указанная ситуация, - прокомментировали в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Приморскому краю.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU