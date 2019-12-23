Шуба, настало твое время: ночь на вторник станет самой холодной в Приморье

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-23T11:08:21+03:00

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Зима в Приморье продолжает преподносить сюрпризы жителям и гостям региона. После аномально теплой погоды в крае ударили морозы. Всю силу зимы приморцы ощутят в ночь на вторник, 24 декабря.

В начале этой недели антициклон в Приморье обеспечил малооблачную и морозную погоду. Максимальные температуры в большей части региона будут в пределах -11...-17 градусов, на побережье теплее – 12…20 градусов ниже ноля.

Ночь на 24 декабря станет самой холодной на этой неделе, передает портал «Примпогода». Столбики термометров будут в пределах -22…-27 градусов, в горах – 30…37 со знаком минус. На побережье как всегда теплее – воздух выхолодится до -12...-20 градусов.

В середине недели на Приморье выйдет циклон, который принесет небольшой и умеренный снег. Температура воздуха повысится на два-пять градусов, что не может не радовать. Последние два рабочих дня – 26 и 27 декабря – осадков не ожидается, но снова станет холоднее.

Во Владивостоке почти всю неделю будет морозно. В понедельник и вторник осадков не ожидается, ночью от -14 до -17 градусов, днем от -8...-11 градусов. 25 декабря утром возможен небольшой снег, а температуры воздуха повысятся на два-четыре градуса. В конце рабочей недели осадков не предвидится, будет дуть сильный северный ветер, морозы усилятся.

ИСТОЧНИК KP.RU