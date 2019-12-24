Погода во Владивостоке на 24 декабря 2019 года: -17 градусов и ветер

СЕГОДНЯ 00:12 2019-12-24T00:42:36+03:00

Сегодня, 24 декабря, в Приморье погоду определяет антициклон Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Почти на всей территории региона установился мороз

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Сегодня, 24 декабря, в Приморье погоду определяет антициклон. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный, умеренный.Средняя температура воздуха будет в пределах -18…-8 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, умеренный до сильного. Столбик термометра покажет -9…-11 градусов, в утренние часы до -15…-17 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Воздух выхолодится до -8…-10 градусов, в утренние часы до -26…-28 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха составит -5…-7 градусов, в утренние часы до -13…-15 градусов, передает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU