2019-12-24T05:58:48+03:00
Происшествия

Приморочка обокрала свою знакомую на 145 тысяч рублей

Ранее у подозреваемой дамы уже была условная судимость
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Приморочка обокрала свою знакомуюПриморочка обокрала свою знакомуюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жительница Артема нашла в квартире своей знакомой 145 тысяч рублей и присвоила деньги себе. За кражу на нее завели уголовное дело. Подозреваемая уже дала признательные показания, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Приморочка попросила свою знакомую приглядеть квартирой, пока она будет в отъезде. Подруга с удовольствием согласилась. Ухаживала за чужой собственностью хорошо – перед приездом хозяйки решила сделать генеральную уборку. Так тщательно вымывала загрязнения, что даже нашла за шкафчиком тайник со 145 тысячами рублей. Недолго думая, женщина забрала найденные деньги себе и вскоре потратила.

По приезде владелица квартиры обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали 43-летнюю жительницу Артема. Ранее ее уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда. В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем проведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как и обещали: восемь новых автобусов вышли на маршрут № 95 во Владивостоке
Приморочка обокрала свою знакомую на 145 тысяч рублей
«Мне нужна твоя одежда»: приезжий грабитель снял спортивный костюм с владивостокца
«А где коллапс?»: утренний Владивосток стоит в шестибалльных пробках
«Поздравь меня с Новым годом, милый»: приморская певица ЛЮSEA выпустила новый клип
Следователи проводят проверку после смерти подростка из-за селфи на цистерне во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 24 декабря 2019 года: -17 градусов и ветер
Шуба, настало твое время: ночь на вторник станет самой холодной в Приморье
Конфеты – детям: где можно получить новогодние подарки во Владивостоке
Стая голодных бродячих псов терроризирует район во Владивостоке
В соцсетях выбирают имя эпичному коту, который приходит к спасателям на вертолетную площадку в Приморье