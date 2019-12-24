Приморочка обокрала свою знакомую на 145 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 05:53 2019-12-24T05:58:48+03:00

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Жительница Артема нашла в квартире своей знакомой 145 тысяч рублей и присвоила деньги себе. За кражу на нее завели уголовное дело. Подозреваемая уже дала признательные показания, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Приморочка попросила свою знакомую приглядеть квартирой, пока она будет в отъезде. Подруга с удовольствием согласилась. Ухаживала за чужой собственностью хорошо – перед приездом хозяйки решила сделать генеральную уборку. Так тщательно вымывала загрязнения, что даже нашла за шкафчиком тайник со 145 тысячами рублей. Недолго думая, женщина забрала найденные деньги себе и вскоре потратила.

По приезде владелица квартиры обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали 43-летнюю жительницу Артема. Ранее ее уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда. В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем проведении.

ИСТОЧНИК KP.RU