Приморочка обокрала свою знакомую на 145 тысяч рублей
Жительница Артема нашла в квартире своей знакомой 145 тысяч рублей и присвоила деньги себе. За кражу на нее завели уголовное дело. Подозреваемая уже дала признательные показания, сообщает УМВД по Приморскому краю.
Приморочка попросила свою знакомую приглядеть квартирой, пока она будет в отъезде. Подруга с удовольствием согласилась. Ухаживала за чужой собственностью хорошо – перед приездом хозяйки решила сделать генеральную уборку. Так тщательно вымывала загрязнения, что даже нашла за шкафчиком тайник со 145 тысячами рублей. Недолго думая, женщина забрала найденные деньги себе и вскоре потратила.
По приезде владелица квартиры обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали 43-летнюю жительницу Артема. Ранее ее уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда. В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем проведении.
ИСТОЧНИК KP.RU