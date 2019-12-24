Приморье пострадало на 2,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-24T10:20:46+03:00

Специалисты подвели итоги уходящего года. Чрезвычайные ситуации кругленькой суммой ударили по бюджету, в том числе и федеральному

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В этом году в Приморье произошло 11 чрезвычайных ситуаций, пострадало 36 тысяч человек. По оценкам специалистов, материальный ущерб от бедствий составил свыше 2,5 миллиардов рублей.

Олег Кожемяко на пленарном заседании рассказал, что уходящий год в который раз подтвердил сложность приморского региона. В крае в течение 2019 года произошло шесть ЧС техногенного характера, три – природного и две – биолого-социального. Традиционно, наибольший ущерб нанесли наводнения и лесные пожары.

Подтопления охватили 47 населенных пунктов из 17 муниципалитетов. На помощь выезжали спасательные бригады численностью в 1 500 человек.

- 157 миллионов рублей пошли на выплату материальной помощи пострадавшим, 405 миллионов - в качестве компенсаций за потерю сельскохозяйственного урожая, в 243 миллиона обошлась расчистка русел рек, которая продолжается в настоящее время. Стоимость восстановительных работ транспортной инфраструктуры составляет 173 миллиона рублей, – поделился губернатор Олег Кожемяко.

Первые же возгорания в 2019 году начались в январе-феврале, тогда же на территории 14 муниципальных образований ввели особый противопожарный режим. Но, по словам губернатора, со всеми бедами справиться удалось - Приморье заняло второе место среди субъектов ДФО по реагированию и ликвидации чрезвычайный ситуаций.

Кроме того, на заседании глава региона поделился планами относительно Приморской территориальной подсистемы РСЧС на следующий год. Так, планируется построить 20 модульных пожарных депо, для того чтобы размещать личные составы и служебную технику в отдаленных населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU