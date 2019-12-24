2019-12-24T10:45:51+03:00
Общество

Закурил прямо в суде: приморец нарушил правила поведения

На нарушителя возбудили административное производство, его придется выплатить штраф
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Приморец нарушил правила поведения и был оштрафованПриморец нарушил правила поведения и был оштрафованФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Приморского края нарушил правила поведения, закурив прямо в помещении суда. На мужчину возбудили административное производство, он выплатит штраф, сообщает пресс-служба краевого ФССП.

Приморец участвовал в рассмотрении дела на участке мирового судьи. В перерыве он отошёл в одно из казенных помещений и закурил. За нарушением его заметил судебный пристав.

- В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов), - рассказывают в профильном ведомстве.

Нарушитель выплатит денежный штраф - 500 рублей.

Управление напоминает гражданам, что в здании суда все посетители должны соблюдать тишину и порядок. Не портить имущество и следовать законным распоряжениям судьи и судебного пристава по ОУПДС. Кстати, с правилами «герой» этого материала ознакомлен был.

ИСТОЧНИК KP.RU

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