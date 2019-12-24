Дальше больше: в Приморье построили 11 ФАПов и останавливаться не собираются

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-24T11:49:40+03:00

В бюджете края на эти цели предусмотрено более 240 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В приморских селах построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Вскоре их начнут оснащать оборудованием и мебелью, а также лицензировать. В феврале-марте, по обещанию краевой администрации, они уже будут функционировать.

Новые фельдшерско-акушерские пункты будут обслуживать около 5 тысяч жителей сел: Тереховка Надеждинского района, Малиново Дальнереченского района, Ясное Чугуевского района, Ольховка Кировского района, Украинка Пограничного района, Пархоменко Ханкайского района, Лукашевка Хорольского района, Филипповка Хасанского района, Старая Каменка Лазовского района, Ромны и Крутой Яр Красноармейского района.

В большинстве пунктов уже даже нашли постоянных кадров. В частности, в селе Ясное, в котором проживает почти 300 человек, треть из которых - дети. Свой фельдшер у граждан был и есть. Женщина сейчас находится в декрете, но готова приступить к работе, как только будет официальное открытие.

В селе Филипповка специалист также нашелся, причем отозвался самостоятельно. Местная жительница сейчас занимается подтверждением сертификата.

Модульные ФАПы возводятся за короткий срок – буквально 4-5 месяцев. При этом сооружения отвечают всем современным требованиям медицины и санитарным нормам. В пункте помимо трех комнат (смотровая, процедурная и кабинет приема), предусмотрен также просторный холл для ожидания своей очереди и ряд вспомогательных помещений, включая санузел.

Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов в Приморье продолжится и в следующем году. На их установку и оборудование планируется потратить свыше 240 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU