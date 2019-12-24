Синоптики рассказали, когда ожидать снег во Владивостоке

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-24T12:51:47+03:00

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Небольшой снег передают во Владивостоке на завтра, 25 декабря. По прогнозам синоптиков, осадки возможны утром и в течение дня, сообщает портал «Примпогода». Непогода будет сопровождаться сильным ветром, но минимальные и максимальные значения температур поднимутся на несколько градусов. Днем столбики термометров покажут -11...-13 градусов, ночью -5...-7 градусов.

Мэрия Владивостока предупреждает горожан о сильном ветре, скорость которого может достигать 14 метров в секунду. Службы жизнеобеспечения на данный момент находятся в режиме повышенной готовности.

- Пешеходам следует выбирать удобную обувь, которая не скользит. Кроме того, при ходьбе важно не спешить, не делать резких движений, смотреть под ноги. Автомобилистам надо быть внимательными за рулём, соблюдать скоростной режим и дистанцию, - советуют в пресс-службе администрации Владивостока.

Обо всех нарушениях можно оповещать дежурного ЕДДС по телефону: 2222-333.

ИСТОЧНИК KP.RU