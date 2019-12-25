Здесь парковаться опасно: злоумышленники портят чужие авто во Владивостоке

СЕГОДНЯ 00:43 2019-12-25T03:23:41+03:00

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Здесь лучше не парковать машину, – уверяют жители Владикавказской, осведомленные о происшествиях. В неприятной ситуации накануне оказались сразу несколько автолюбителей во Владивостоке, машины которых пострадали от действий злоумышленников. Оставленные на придомовой территории авто, частично лишились стекол. По словам местных, это не первые и, скорее всего, не последние жертвы нападок.

Кому именно мешают автомобили, припаркованные возле дома №3 на Владикавказкой, пока остается загадкой. Не исключено, что разобраться в случившемся помогут полицейские. По словам местные жителей, недавно кто-то разбил стекла в Nissan Juke. В этот раз пострадали Toyota Harrier и Toyota Estima. При этом минивэн жалеть не стали, лишив всех стекол по левому борту. По словам очевидцев, автомобили не мешали проезду, стояли ровно, поэтому причина агрессии абсолютно не ясна. Стоит отметить, что помимо жилых помещений в доме расположены и офисы, есть подземный паркинг. Не исключено, что кто-то из жильцов выражает свое недовольство по поводу парковки именно на улице. Автолюбителям стоит проявить бдительность.

Машины были припаркованы на Владикавказкой. Фото: предоставлено "Комсомолке"

ИСТОЧНИК KP.RU