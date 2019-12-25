Ссора между двумя жительницами Приморья закончилась трагедией

СЕГОДНЯ 07:28 2019-12-25T07:28:53+03:00

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В Приморском крае суд приговорил к 8 годам лишения свободы местную жительницу. Вспыльчивая дама во время ссоры попросту забила другую женщину. Защита попыталась обжаловать строгий приговор, но суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Расследование уголовного дела и судебные тяжбы несколько месяцев. По сообщению пресс-службы приморской прокуратуры, ссора между женщинами произошла в октябре 2019 года. Во время выяснения отношений жительница села Покровка кинулась на обидчицу с кулаками. В итоге разгневанная мадам нанесла потерпевшей не меньше 10-ти ударов руками по голове и туловищу. Вторая участница конфликта от полученных травм скончалась. Суд расценил подобные действия, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть. Теперь жительнице Октябрьского района предстоит отсидеть в колонии общего режима 8 лет и 15 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU