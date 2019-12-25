Пожарные вытащили приморца из горящей квартиры

СЕГОДНЯ 11:21 2019-12-25T11:23:24+03:00

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В Спасске-Дальнем 24 декабря произошел пожар в пятиэтажном доме. Заложником одной из охваченных дымом квартир оказался мужчина. Прибывшие спасатели вывели его на свежий воздух, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

Пожарную службу оповестили о возгорании на улице Красногвардейской в 13.42 минуты. Первым расчетам пожарных хватило 5 минут, чтобы добраться до места ЧП и начать тушить огонь, попеременно эвакуируя людей.

- В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В коридоре жилого помещения горела мебель, а в одной из комнат находился мужчина, - делятся представители пресс-службы МЧС.

Пострадавшего немедленно вывели на улицу, от медицинской помощи он отказался. А с пожаром удалось полностью справиться за 40 минут. Были задействованы 13 человек личного состава и 3 единицы техники. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра.

ИСТОЧНИК KP.RU