2019-12-26T02:09:29+03:00
Общество

Банда дерзких подростков-разбойников пойдет под суд за серию грабежей в Артеме

Они караулили людей и нападали, чтобы грабить
Кристина ГРИН
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Происходило все, по версии следствия, летом 2019 года в Артеме.Происходило все, по версии следствия, летом 2019 года в Артеме.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Происходило все, по версии следствия, летом 2019 года в Артеме. Группа 16-летних подростков выслеживала людей, подкарауливала их и нападала, чтобы обокрасть.

Один раз банда напала на мужчину в районе дома по улице Лазо. Его жестоко избили, но ограбить не смогли – услышали шум входной двери и сбежали с места преступления. Не прошло и суток, как группа пошла на новое дело. На этот раз потерпевший был отслежен в районе улицы Кирова. Банда его избила и украла ценные вещи на 35 тысяч рублей. Еще они попытались похитить ювелирные украшения на 25 тысяч рублей.

- Один из обвиняемых открыто похитил сотовый телефон у мужчины на улице Кирова, а другие группой лиц совершили две кражи велосипедов, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - Помимо этого, в мае один из обвиняемых с целью сокрытия другого преступления, разбил стекло в автомобиле и самовольно забрал видеорегистратор и выкинул.

В конечном итоге следователи возбудили в отношении группы подростков уголовное дело. В зависимости от роли в преступлениях их обвинили по статьям: «Самоуправство», «Разбой», «Грабеж» и «Кража». Утвержденное обвинительное заключение уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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