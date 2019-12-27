Тетя Вера – ты огонь: продавец из Уссурийска прославилась в сети

СЕГОДНЯ 02:49 2019-12-27T03:03:14+03:00

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Необычная история, которая произошла недавно в приморском городе Уссурийск, помогла прославить местную жительницу. Дело в том, что бдительный продавец, заметив кражу спиртного, смогла постоять за себя и вернуть украденный товар. Женщина героически бросилась в вдогонку за обидчиками и задала трепку одному из них. Парням пришлось спасаться бегством. Пользователи социальной сети опознали в героине – продавца Веру из магазина «Теремок» на улице Промышленная.

Двое парней подъехали в вечернее время к магазину на такси. Пока продавец была отвлечена на других покупателей, ребята совершили несколько набегов на холодильники, вынося по несколько полуторалитровых бутылок и пару банок по 0,5. Чуть позже, окончательно осмелев, молодые люди припрятали сразу 4 бутылки за морозильной камерой, после чего поспешили скрыться, прихватив далеко не элитный алкоголь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/752043" frameborder="0"></iframe> В Уссурийске ребята решили похитить пиво.Видео: Марк Чернослив

Однако бдительный продавец не стала мириться с таким положением дел. Сотрудница магазина оказалась весьма неробкого десятка. Женщина вытащила из такси одного из обидчиков, изрядно его потрепав. Воришкам пришлось ретироваться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/752044" frameborder="0"></iframe> Похищенный товар пришлось отвоевывать.Видео: Марк Чернослив

Пользователи социальных сетей восхитились отвагой русской женщины. Продавца буквально заваливают комплиментами, отмечая, что сотруднице нужно повысить зарплату или дать солидную премию. – «Тетя Вера – ты огонь», «Шикарная женщина, я бы так не смогла», «Встряхнула, как щенка нашкодившего», «Грудью встала на защиту частной собственности владельца магазина»,– отмечают приморцы.

ИСТОЧНИК KP.RU