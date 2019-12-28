Двое несовершеннолетних пойдут под суд за грабеж

СЕГОДНЯ 04:14 2019-12-28T04:14:32+03:00

Два парня 15 и 17 лет напали на мужчину, выбили у него из рук кошелек, подняли его и сбежали

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В Уссурийске два парня 15 и 17 лет пойдут под суд за грабеж.

По версии следствия, в июле 2019 года недалеко от улицы Пархоменко в Уссурийске двое парней 15 и 17 лет, а также малолетний, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, напали на прохожего.

Они стали избивать мужчину и выбили у него из рук портмоне с деньгами. Подобрав его, они поспешили скрыться. Оказалось, что в портмоне было 5 тысяч рублей. Эти деньги группа молодых грабителей поделила и потратила на развлечения.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних 15-и и 17-и лет. Собрана достаточная доказательственная база. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU