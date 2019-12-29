"Фильмы отдыхают и нервно курят в сторонке": инспекторы ДПС задержали пьяного водителя во Владивостоке
Инспекторы ДПС во Владивостоке поймали водителя, который, по их словам, был нетрезв и оказывал сопротивление. Момент задержания попал на видео шокированных происходящим очевидцев. После опубликования кадров многие жители решили, что за рулем сидел особо опасный преступник, не иначе.
В ночь на субботу инспекторы ДПС на улице Калинина несли службу. Останавливали автомобили, проверяли документы водителей - в общем, все как всегда. Было бы. Идиллию нарушил мужчина за рулем "Ниссан Скайлайн". Проигнорировал сигнал об остановке и, продолжив движение, попытался скрыться от правоохранителей. За иномаркой организовали преследование, нарушителя задержали аж в районе улицы Фирсова.
По словам правоохранителей, водитель был пьян. Видео: dps_vl.! другой источник
- Установлено, что за рулем "Ниссана" находился мужчина, лишенный права управления транспортным средством. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Инспекторы ДПС составили в отношении него административный материал по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ и передали в отдел полиции для дальнейших разбирательств, - прокомментировало профильное ведомство.
А тем временем приморцы были шокированы опубликованными в интернете кадрами.
- "Там какой-то особо важный преступник? Так много собралось сотрудников ГИБДД", "Справедливость зашкаливает", "Мы, когда проезжали, думали теракт, а тут такое", "Фильмы отдыхают и нервно курят в сторонке".
ИСТОЧНИК KP.RU