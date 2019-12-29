2019-12-29T05:45:39+03:00
Общество

"Фильмы отдыхают и нервно курят в сторонке": инспекторы ДПС задержали пьяного водителя во Владивостоке

Очевидцы были шокированы происходящим [видео]
Ангелина КРОВИНА
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Во Владивостоке задержали нарушителя. Скрин из видео dps_vlВо Владивостоке задержали нарушителя. Скрин из видео dps_vl
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Инспекторы ДПС во Владивостоке поймали водителя, который, по их словам, был нетрезв и оказывал сопротивление. Момент задержания попал на видео шокированных происходящим очевидцев. После опубликования кадров многие жители решили, что за рулем сидел особо опасный преступник, не иначе.

В ночь на субботу инспекторы ДПС на улице Калинина несли службу. Останавливали автомобили, проверяли документы водителей - в общем, все как всегда. Было бы. Идиллию нарушил мужчина за рулем "Ниссан Скайлайн". Проигнорировал сигнал об остановке и, продолжив движение, попытался скрыться от правоохранителей. За иномаркой организовали преследование, нарушителя задержали аж в районе улицы Фирсова.

По словам правоохранителей, водитель был пьян. Видео: dps_vl.! другой источник

- Установлено, что за рулем "Ниссана" находился мужчина, лишенный права управления транспортным средством. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Инспекторы ДПС составили в отношении него административный материал по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ и передали в отдел полиции для дальнейших разбирательств, - прокомментировало профильное ведомство.

А тем временем приморцы были шокированы опубликованными в интернете кадрами.

- "Там какой-то особо важный преступник? Так много собралось сотрудников ГИБДД", "Справедливость зашкаливает", "Мы, когда проезжали, думали теракт, а тут такое", "Фильмы отдыхают и нервно курят в сторонке".

ИСТОЧНИК KP.RU

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