Часть Владивостока на весь день останется без света
Во Владивостоке продолжаются отключения абонентов от электроэнергии - очередное состоится в понедельник, 30 декабря. В списке - больше 30 адресов. Работы стартуют с 9:00 часов утра.
Как говорится в сообщении на сайте МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС), отключения плановые. Электроэнергии не будет в период с 9:00 до 17:00 часов. Каждое отключение продлится от двух до восьми часов.
«Комсомольская правда - Владивосток» публикует список адресов, где в течение дня ожидаются отключения электроэнергии:
Список адресов, где ожидаются отключения света: Фото: МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей»
ИСТОЧНИК KP.RU