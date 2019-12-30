2019-12-30T01:19:25+03:00
Общество

Часть Владивостока на весь день останется без света

«КП» публикует полный список адресов, где ожидаются отключения электроэнергии
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Работы стартуют с 9:00 часов утраРаботы стартуют с 9:00 часов утраФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Во Владивостоке продолжаются отключения абонентов от электроэнергии - очередное состоится в понедельник, 30 декабря. В списке - больше 30 адресов. Работы стартуют с 9:00 часов утра.

Как говорится в сообщении на сайте МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС), отключения плановые. Электроэнергии не будет в период с 9:00 до 17:00 часов. Каждое отключение продлится от двух до восьми часов.

«Комсомольская правда - Владивосток» публикует список адресов, где в течение дня ожидаются отключения электроэнергии:

Список адресов, где ожидаются отключения света: Фото: МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей»

Список адресов, где ожидаются отключения света: Фото: МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей»

ИСТОЧНИК KP.RU

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