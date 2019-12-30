Во Владивостоке изменили график работы фуникулера на 31 декабря

СЕГОДНЯ 04:14 2019-12-30T04:14:34+03:00

Электротранспорт будет обслуживать пассажиров дольше, чем обычно. Фото: администрация Владивостока.

Вопрос по работе автобусов еще не решен

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ОАО «Электрический транспорт сообщает о том, что 31 декабря изменится график работы трамваев, троллейбусов и фуникулера. Они будут обслуживать пассажиров вплоть до 23:30.

По информации пресс-службы администрации Владивостока, вопрос о продлении работы автобусов еще не закрыт. Вердикт вынесут руководители транспортных предприятий. Письма с просьбой продлить работу автобусов, в их адрес уже направлены. Но, как стоит заметить, они носят лишь рекомендательный характер, а не обязательный.

- Письма носят именно рекомендательный характер, – пояснил Александр Иванов, начальник управления транспорта администрации Владивостока. – Как правило, перевозчики относятся с пониманием к этой просьбе и в новогоднюю ночь продлевают работу автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU