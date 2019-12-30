2019-12-30T05:25:50+03:00
Происшествия

Резервуары с топливом горят на строящейся котельной на Сахалине

Общий объем горючего в полыхающих тарах – 150 кубометров
Кристина ГРИН
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Причины ЧП пока не установлены.Причины ЧП пока не установлены.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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О происшествии стало известно сегодня, 30 декабря, в 10:00 по сахалинскому времени. В селе Восток на строящейся котельной вспыхнул пожар. Загорелись резервуары с топливом. Тревожное сообщение поступило в диспетчерскую Поронайского пожарно-спасательного гарнизона. На место ЧП незамедлительно выехали сотрудники МЧС. Стоит отметить, что котельная не была введена в эксплуатацию, жидкое топливо здесь используется, как резервное.

- Первый пожарный расчет прибыл через 8 минут, - отмечают в пресс-службу ГУ МЧС России по Сахалинской области. - К моменту прибытия пожарного подразделения наблюдалось горение трех резервуаров с топливом общим объемом 150 кубометров.

В «чрезвычайном» ведомстве отмечают, что в тушении пожара участвовали 14 человек и 5 единиц техники. Возгорание удалось локализовать спустя 53 минуты. Причины ЧП пока не установлены. К счастью, теплоснабжение села из-за огня не было нарушено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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