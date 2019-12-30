Танцы для взрослых: проект приморского НКО помогает людям старшего возраста вернуть вкус жизни

СЕГОДНЯ 05:23 2019-12-30T05:23:41+03:00

Участие в "Летних вечерах в парке" в 2019 году приняли более 12 тысяч человек

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Проект приморского НКО "Родные люди" объединяет жителей края старшего возраста. С 2017 года - момента создания - встречи летом в парке вышли за пределы Владивостока и "захватили" крупные населенные пункты Приморья. В 2019 году встретиться с друзьями, потанцевать и принять участие в несложных конкурсах пришли более 12 тысяч человек.

Проект "Летние вечера в парке" появился в 2017 году. Идея родилась у руководителя НКО "Родные люди" Натальи Кокоревой. По ее словам, в общественную организацию часто обращались пожилые люди с пожеланиями организовать какое-нибудь мероприятие, где они могли бы общаться все вместе. Так во Владивостоке появились летние вечеринки в Парке Победы, на которых представители старшего поколения могли не только обсудить важные для себя вопросы, но и потанцевать. Инициативу проведения проекта поддержал депутат ГосДумы Владимир Новиков.

"Именно старшее поколение помнит, как проходили танцевальные вечера под духовой оркестр, как там было весело, как их ждали люди. На очередной встрече в рамках программы "Активное долголетие" мне напомнили о такой форме отдыха в городских парках, популярной в советское время, и мы решили ее возродить", - отметил Владимир Новиков.

И в том же году - 2017 - проект "Летние вечера в парке" получил поддержку от Фонда президентских грантов. На дальнейшую реализацию НКО получило около 400 тысяч рублей.

Как говорят организаторы, удалось "вывести за пределы квартиры и дворов" порядка 100 пенсионеров, которые в силу здоровья не могут активно двигаться. А активные пенсионеры смогли не только потанцевать, "выгулять" наряды, но и реализовать свои творческие способности в конкурсных и творческих блоках проекта-150-220 чел. за вечер. Изначально площадка планировалась только для старшего поколения, но к середине реализации проекта, приморские пенсионеры стали приводить внуков, детей, и она стала площадкой для всех возрастов

"Проект дает возможность общения представителям старшего поколения и вполне посильную физическую нагрузку. Что крайне важно в этом возрасте. Не секрет, что часто выходя на пенсию, люди утрачивают вкус жизни и замыкаются в четырех стенах. "Летние вечера" помогают ощутить полноту жизни, выйти за пределы замкнутого мира. И, как следствие, повышают качества жизни старшего поколения", - говорит автор проекта, руководитель НКО "Родные люди" Наталья Кокорева.

В 2018 "Летние вечера" начали проходить уже и в других городах края - Артеме, Большом Камене, Лесозаводске, Находке, Спасске-Дальнем, Фокино, Уссурийске. К проведению танцевального марафона готовы также в Красноармейском, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пожарском, Спасском, Хорольском, Черниговском, Чугуевском, Шкотовском районах. Летом 2019 года танцевать, петь и общаться вышли более 12 тысяч приморцев серебряного возраста. Как говорят организаторы проекта, он продолжится и в 2020 году.

Напомним, Фонд президентских грантов был создан Указом президента России Владимира Путина. Историческая дата - 3 апреля 2017 года. Именно тогда был опубликован указ "О Координационном комитете по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества". До этого момента распределением финансовой помощи НКО занимались шесть различных операторов. В какой-то момент потребовалась централизация. Так, по инициативе сразу семи общественных организаций, и появился Фонд.

С момента создания Фонда проведено шесть конкурсов. Участие в них приняли уже 21 тыс. 714 некоммерческих организаций. Выстроенная Фондом система работы уже в 2019 году получила поддержку со стороны президента - 30 января 2019 году был издан Указ «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества», где закреплены основные положения грантовой поддержки.