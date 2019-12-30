«Остановка запрещена»: на Калинина установят новые дорожные знаки

СЕГОДНЯ 05:46 2019-12-30T05:46:20+03:00

К нововведениям автомобилистам советуют относиться с понимаем и соблюдать все технические требования. Фото: администрация Владивостока.

Изменить размер текста: A A

На участке от дома №231 «б» до №204 «а» по улице Котельникова во Владивостоке установят новые дорожные знаки. Речь идет об «Остановка запрещена». Вместе с ней там появятся две информационные таблички, напоминающие автомобилистам о том, что здесь есть фотовидеофиксация и о работе эвакуатора. Как отмечают в пресс-службе администрации дальневосточной столицы, монтаж будет проведен в начале следующего года.

- Установка дополнительных технических средств организации дорожного движения обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, пребывающих на данной территории, а также беспрепятственного проезда оперативных служб, - отмечают в пресс-службе администрации Владивостока.

К нововведениям автомобилистам советуют относиться с понимаем и соблюдать все технические требования.

ИСТОЧНИК KP.RU