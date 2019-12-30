2019-12-30T05:46:20+03:00
Общество

«Остановка запрещена»: на Калинина установят новые дорожные знаки

Монтаж проведут в начале 2020 года
Кристина ГРИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
К нововведениям автомобилистам советуют относиться с понимаем и соблюдать все технические требования. Фото: администрация Владивостока.К нововведениям автомобилистам советуют относиться с понимаем и соблюдать все технические требования. Фото: администрация Владивостока.
Изменить размер текста:

На участке от дома №231 «б» до №204 «а» по улице Котельникова во Владивостоке установят новые дорожные знаки. Речь идет об «Остановка запрещена». Вместе с ней там появятся две информационные таблички, напоминающие автомобилистам о том, что здесь есть фотовидеофиксация и о работе эвакуатора. Как отмечают в пресс-службе администрации дальневосточной столицы, монтаж будет проведен в начале следующего года.

- Установка дополнительных технических средств организации дорожного движения обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, пребывающих на данной территории, а также беспрепятственного проезда оперативных служб, - отмечают в пресс-службе администрации Владивостока.

К нововведениям автомобилистам советуют относиться с понимаем и соблюдать все технические требования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На волоске от смерти: житель Владивостока спас женщину, упавшую прямо под колеса грузовика
Перестала выходить на связь: в Приморье ищут спортивную брюнетку со шрамом на губе
СК проводит проверку по факту падения воздушной гимнастки в цирке Владивостока
«Ростелеком» создал первый полностью цифровой район на Дальнем Востоке
Из-за снегопада перекрыта самая крутая улица Владивостока
Уборочная техника VS снег: Владивосток снова вступил в борьбу с непогодой
Пробки 9 баллов: во Владивостоке снегопад вызвал уже серию ДТП
«Остановка запрещена»: на Калинина установят новые дорожные знаки
Танцы для взрослых: проект приморского НКО помогает людям старшего возраста вернуть вкус жизни
Резервуары с топливом горят на строящейся котельной на Сахалине
Полевая кухня развернется на центральной площади Владивостока в новогодний вечер
Во Владивостоке изменили график работы фуникулера на 31 декабря