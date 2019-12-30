Пробки 9 баллов: во Владивостоке снегопад вызвал уже серию ДТП

СЕГОДНЯ 06:29 2019-12-30T10:31:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожной ситуации во Владивостоке, согласно приложению Яндекс.Карты, днем 30 декабря поставлена оценка в 9 баллов. Карта больше похожа на артерии, потому что практически все основные дороги окрашены в красный цвет. Стоит и Золотой мост. Сложно сейчас автомобилистам в Первореченском, Фрунзенском и Ленинском районах.

Дорожная ситуация и без того оставляет желать лучшего, а тут еще и введены ограничения.

Речь об объездной трассе Седанка-Патрокл. Краевая ГИБДД временно ограничила движение большегрузам. Причина – осадки, из-за которых на дороге образовалась гололедица. Как итог – очень сколько, ехать опасно. В дежурной части отметили, что информации о снятии ограничения пока нет, все зависит от погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU