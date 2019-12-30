Уборочная техника VS снег: Владивосток снова вступил в борьбу с непогодой

СЕГОДНЯ 07:37 2019-12-30T07:37:07+03:00

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Ночью в дальневосточной столице выпал снег. Осадки идут до сих пор. С одной стороны - циклон подарил горожанам новогоднее настроение, с другой – осложнение дорожной ситуации. На улицы города вышла снегоуборочная техника, которая обработала подъемы и спуски противогололедными материалами. Сейчас машины курсируют, чтобы при необходимости повторить процедуру.

- В оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий» рассказали, что традиционно за каждым участком закреплены звенья снегоуборной техники и машин для нанесения жидкого химреагента и песко-соляной смеси, - отмечают в пресс-службе администрации Владивостока.

Власти обращают внимание автомобилистов и пешеходов на то, что сейчас нужно быть предельно внимательными на дорогах. Соблюдайте все правила дорожного движения, ведь от этого зависит здоровье вас и ваших близких.

ИСТОЧНИК KP.RU