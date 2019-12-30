2019-12-30T10:38:16+03:00
Общество

Перестала выходить на связь: в Приморье ищут спортивную брюнетку со шрамом на губе

О местонахождении женщины неизвестно уже восемь месяцев
Кристина ГРИН
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Присмотритесь к фотографии - возможно, вы видели эту женщину или знаете, где она может быть сейчас. Фото: Примпоиск.Присмотритесь к фотографии - возможно, вы видели эту женщину или знаете, где она может быть сейчас. Фото: Примпоиск.
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Анастасия 1984 года пропала в мае этого года. Ушла из дома, который расположен в Партизанске, но обратно так и не вернулась. О ее местонахождении ничего неизвестно до сих пор. На связь с родственниками она также не выходит, родные забили тревогу.

Волонтеры Примпоиска, которые занимаются поиском Анастасии, просят о помощи неравнодушных горожан. Присмотритесь к фотографии. Возможно, вы видели эту женщину или знаете, где она может быть сейчас.

Приметы: на вид 28-35 лет, рост 162 сантиметра, спортивное телосложение, волосы черные до плеч, глаза карие.

Особые приметы: шрам на верхней губе.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Анастасии, просим позвонить по телефонам:

8 (42363) 63-1-81– ОМВД России по г. Партизанску или 102– полиция

8 914 721 22 32 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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