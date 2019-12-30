2019-12-30T10:24:00+03:00
Общество

Из-за снегопада перекрыта самая крутая улица Владивостока

Автомобилистов просят заранее выбрать другой маршрут
Кристина ГРИН
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Запрет вступит в силу в ближайшие часы. Фото: администрация Владивостока.Запрет вступит в силу в ближайшие часы. Фото: администрация Владивостока.
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Администрация Владивостока сообщает о том, что из-за снегопада закрыто движение автомобилей по самому крутому спуску в городе. Речь разумеется об улице Капитана Шефнера. Сейчас проезд по ней опасен для жизни.

- Данный участок достаточно сложный. Во избежание аварийных ситуаций принято решение о временном ограничении здесь движения автотранспорта. После окончания осадков данный участок будет повторно обработан и очищен от снега, - сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий» (СГТ).

Со стороны Пушкинской и Всеволода Сибирцева уже установили бетонные блоки. Автомобилистам лучше заранее запланировать другой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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