СЕГОДНЯ 12:46 2019-12-30T13:37:21+03:00

Как же прекрасно, что эта история оказалась со счастливым концом. Фото: принтскрин видео.

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Настоящее предновогоднее чудо. Так говорят о поступке жителя Владивостока. Случилось все в понедельник, 30 декабря, в районе остановки «Дальпресс» именно в то время, когда дальневосточная столица была во власти снежного циклона.

Девушка переходила дорогу в положенном месте и в положенное время – на зеленый. Но из-за гололеда не смогла удержаться на ногах, споткнулась и упала прямо на проезжую часть дороги. В этот момент по спуску ехал грузовик, водитель которого, вероятно, увидел, что впереди упал человек, и попытался притормозить. Однако тотально скользкий спуск едва не стал причиной трагедии. Машина продолжила движение прямо на лежащую девушку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/752552" frameborder="0"></iframe> На волоске от смерти: житель Владивостока спас женщину, упавшую прямо под колеса грузовика.Видео: @dps__vl.! другой источник

Внезапно появился мужчина – герой этой истории. Он буквально за секунду смог поднять пешехода и переместить ее на безопасную территорию. Одни называют это предновогодним чудом, другие советуют девушке праздновать второй день рождения. Как же прекрасно, что эта история оказалась со счастливым концом.

ИСТОЧНИК KP.RU