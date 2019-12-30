На волоске от смерти: житель Владивостока спас женщину, упавшую прямо под колеса грузовика
Настоящее предновогоднее чудо. Так говорят о поступке жителя Владивостока. Случилось все в понедельник, 30 декабря, в районе остановки «Дальпресс» именно в то время, когда дальневосточная столица была во власти снежного циклона.
Девушка переходила дорогу в положенном месте и в положенное время – на зеленый. Но из-за гололеда не смогла удержаться на ногах, споткнулась и упала прямо на проезжую часть дороги. В этот момент по спуску ехал грузовик, водитель которого, вероятно, увидел, что впереди упал человек, и попытался притормозить. Однако тотально скользкий спуск едва не стал причиной трагедии. Машина продолжила движение прямо на лежащую девушку.
На волоске от смерти: житель Владивостока спас женщину, упавшую прямо под колеса грузовика.Видео: @dps__vl.! другой источник
Внезапно появился мужчина – герой этой истории. Он буквально за секунду смог поднять пешехода и переместить ее на безопасную территорию. Одни называют это предновогодним чудом, другие советуют девушке праздновать второй день рождения. Как же прекрасно, что эта история оказалась со счастливым концом.
ИСТОЧНИК KP.RU