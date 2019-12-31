2019-12-31T05:06:04+03:00
Общество

Жительница Владивостока отказалась от ребенка и не платила алименты

Женщина малышом не интересовалась и работать официально не хотела
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Ирина должна своему ребенку 47 тысяч рублейИрина должна своему ребенку 47 тысяч рублейФото: Иван ВИСЛОВ
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Злостная неплательщица алиментов стала фигуранткой уголовного дела. Женщина отказалась от сына и пять лет не интересовалась его судьбой. Суд обязал гое-мать платить алименты ребенку, но она всячески избегала помощи малышу.

Сына Ирина (имя изменено - прим. ред.) родила еще в 2014 году. Из-за тяжелого финансового положения женщина решила отказаться от ребенка. Больше Ирина с малышом не виделась и его жизнью не интересовалась.

На счастье, у мальчика появился опекун, который подал на горе-мать в суд. Слуги Семиты встали на сторону ребенка и обязали Ирину платить алименты. Однако женщину это не убедило и она продолжила делать вид, что сына у нее нет и на официальную работу не устраивалась. В итоге Ирина должна своему ребенку 47 тысяч рублей.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно». Материалы направлены в суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Ирине грозит один год колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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