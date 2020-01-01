-27°C и ветер: морозная погода установилась в Приморье на праздники

1 Янв. 2020 2020-01-01T03:07:50+03:00

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Первое утро 2020 года оказалось довольно морозным. Так, в Уссурийске в утренние часы столбики термометров опустились до -27°C. Погоду в регионе в праздничный выходной определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае преимущественно без осадков, По сообщению портала «Примпогода», ожидается ветер северо-западный, западный умеренный до сильного, на побережье очень сильный. Синоптики уточнили прогноз на праздники.

В первый день наступившего года над югом Дальнего Востока усилится отрог континентального антициклона. В столице Приморского края сегодня относительно комфортная погода – переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -8...-10°С. В Уссурийске, как ранее говорилось, значительно холодней. С утра в городе -25...-27°C. Во второй половине дня потеплеет до -9...-11°C. Днем ожидается ветер западный, северо-западный умеренный, вечером – сильный. Переменная облачность и без осадков сегодня и в Находке. При северном, северо-западном умеренном ветре, температура воздуха составит -6...-8°C. Вечером ветер усилится.

Праздничная неделя в Приморье будет довольно морозной, особенно ночами. Над краем будет преобладать поле повышенного атмосферного давления и в праздничные дни значительных снегопадов не ожидается. Небольшой снег возможен в конце недели. По прогнозам синоптиков, похолодание ожидается в преддверии Рождества. Мороз окрепнет, особенно холодно станет в континентальной части и в горах, там, в ночные часы ожидается до -35°C.

ИСТОЧНИК KP.RU