Враг не пройдет, пьяный не проедет: ГИБДД Владивостока работает в усиленном режиме

1 Янв. 2020 2020-01-01T07:54:54+03:00

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В праздничные выходные специалисты ГИБДД Владивостока несут службу в усиленном режиме. В течение суток на городские магистрали будут заступать 20 нарядов ДПС. При этом специалисты наметили целый ряд проверок, как пешеходов, так и автомобилистов.

Сотрудники Госавтоинспекции Владивостока во время праздничных выходных обеспечат безопасность дорожного движения, а также проверят соблюдения ПДД водителями, пешеходами и пассажирами. Дополнительные наряды будут работать на дорогах приморской столицы в круглосуточном режиме. По сообщению пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, особое внимание специалисты уделят поиску водителей в состоянии алкогольного опьянения и пресечению подобных нарушений. Не останутся без внимания полицейских и пешеходы, переходящие проезжую часть в неустановленных местах. Помимо этого, сотрудники ДПС планируют проверить организацию перевозок пассажиров, особое внимание будет уделено безопасности детей.

Госавтоинспекция Владивостока обращается к водителям и пешеходам с просьбой ответственно относиться к сохранности своей жизни и здоровья, не подвергать риску своих родных и близких, уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU