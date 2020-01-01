Смертельное ДТП унесло жизнь молодого мужчины в Приморье

1 Янв. 2020 2020-01-01T07:29:30+03:00

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Накануне праздников удача явно отвернулась от экипажа микроавтобуса, который попал в страшное ДТП на приморской трассе. На автодороге Раздольное - Хасан - Зарубино водитель Toyota Voxy не справился с управлением, и машина съехала в кювет, после чего перевернулась. 31-летний пассажир погиб на месте.

Автомобиль двигался со стороны Раздольного в направлении Зарубино. По сообщению пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, авария случилась на 2-ом километре трассы. 50-летний опытный водитель по какой-то причине не справился с управлением и автомобиль перевернулся в кювет. В момент происшествия в микроавтобусе находился пассажир, травмы, полученные им, оказались смертельными. Стоит отметить, что стаж вождения автомобилиста составляет 10 лет. В этом году мужчина ни разу не привлекался за нарушение ПДД. Не исключено, что причиной трагедии стал гололед. Во всех подробностях предстоит разобраться специалистам. По факту автоаварии назначен ряд экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU