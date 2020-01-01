Первой, рожденной в Приморье в Новом году, стала девочка

1 Янв. 2020 2020-01-01T08:45:54+03:00

Первой в Приморье с начала нового года родилась девочка Фото: pixabay.com

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Четыре новых жителя Приморья появились на свет в первые часы наступившего 2020 года. Самой первой родилась малышка из Находки, с появлением которой, семья стала многодетной. Всего в крае к утру родились 4 карапузов.

Самым первым ребенком, родившимся в Приморье 1 января 2020 года, стала девочка. Новорожденная, весом 3240 граммов и ростом 52 сантиметра через несколько дней отправится знакомиться со старшим братом и сестрой. Маленькая принцесса появилась на свет в родильном доме Находки. Вслед за девчушкой, вторым, рожденным в новом году малышом, стал мальчик из Уссурийска. Новорожденный весом 3420 граммов и ростом 53 сантиметра стал вторым ребенком у 33-летней мамы.

С утра на свет появилась самая крупная из новорожденных. Анастасия родилась с весом 4300 граммов и ростом 55 сантиметров во Владивостоке. Девочка также стала вторым ребенком. По словам специалистов Перинатального центра, принимавших роды, девочка и ее мама чувствуют себя хорошо.

Еще один ребенок также появился на свет во Владивостоке, в родильном доме № 3. Малыш с весом 3390 граммов и ростом 53 сантиметра, стал первенцем. 24-летней маме врачи провели операцию кесарева сечения.

ИСТОЧНИК KP.RU