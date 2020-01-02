Ни снега, ни лютого мороза: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 2 января 2020 года

2 Янв. 2020 2020-01-02T03:51:56+03:00

На всей территории региона будет без осадков

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По данным портала Примпогода, в регионе сегодня будет без осадков. В целом погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. Отсюда температуры воздуха в крае варьируются в пределах -2 -15 градусов. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Во Владивостоке переменная облачность. Как отмечают специалисты, будет без осадков. Днем температуры воздуха в пределах -5 -7 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Переменная облачность сегодня в Уссурийске. Снега, как бы этого не хотелось, не будет. Днем -6 -8 градусов. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Без осадков сегодня и в Находке. Во второй день января в городе будет переменная облачность. Дневные температуры -2-4 градуса. Ветер северный, северо-западный умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU