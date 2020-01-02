Доверчивый таксист остался без машины из-за «слишком умного» пассажира в Приморье

2 Янв. 2020 2020-01-02T05:16:19+03:00

Парень воспользовался случаем и узнал иномарку, чтобы просто покататься по городу

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Уссурийск. Обычный день. Водитель такси принял заявку с улицы Дзержинского. В машину сел молодой человек. По пути к пункту назначения пассажира, водитель остановил машину, и ненадолго вышел из транспорта. Однако когда вернулся, ни машины, ни парня на месте не оказалось. Таксист обратился в отделение полиции и заявил об угоне автомобиля Дайхатсу Бун.

Угнанную машину нашли сотрудники Росгвардии на улице Пушкина. Пассажир оставил в салоне много своих отпечатков, поэтому установить его личность оказалось задачей несложной.

- 21-летний ранее судимый местный житель задержан сотрудниками полиции. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что завладел автомобилем, чтобы покататься по городу, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

По статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы, а пока в его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU