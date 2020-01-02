Уникальный случай: приморские врачи спасли 97-летнюю пациентку с переломом шейки бедра
Не так давно в «тысячекоечницу» поступил особенный пациент. На тот момент женщине было 96 лет. Врачи диагностировали у нее перелом шейки бедра, ей требовалась серьезная операция. Травму она получила при неудачном падении. Медикам удалось заменить ей тазобедренный сустав на протез и вернуть возможность ходить самостоятельно.
Как отмечают в пресс-службе департамента здравоохранения Приморского края, спустя неделю после операции, пациентка уже стояла на ногах. В больнице женщине исполнилось 97 лет, и сейчас она готовится к выписке.
- Пациентка прошла полное диагностическое обследование и подготовку к операции. Сама операция по эндопротезированию тазобедренного сустава длилась всего 1,5 часа, - отмечает Роман Костив, врач травматолог-ортопед, заведующий травматологическим отделением.
Врач говорит о том, что подобные операции после 90 лет – уникальны в своем роде.
ИСТОЧНИК KP.RU