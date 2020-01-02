Уникальный случай: приморские врачи спасли 97-летнюю пациентку с переломом шейки бедра

2 Янв. 2020 2020-01-02T07:51:53+03:00

Врач говорит о том, что подобные операции после 90 лет – уникальны в своем роде. Фото: "КП" Архив

Операция длилась 1,5 часа, и прошла более, чем успешно

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Не так давно в «тысячекоечницу» поступил особенный пациент. На тот момент женщине было 96 лет. Врачи диагностировали у нее перелом шейки бедра, ей требовалась серьезная операция. Травму она получила при неудачном падении. Медикам удалось заменить ей тазобедренный сустав на протез и вернуть возможность ходить самостоятельно.

Как отмечают в пресс-службе департамента здравоохранения Приморского края, спустя неделю после операции, пациентка уже стояла на ногах. В больнице женщине исполнилось 97 лет, и сейчас она готовится к выписке.

- Пациентка прошла полное диагностическое обследование и подготовку к операции. Сама операция по эндопротезированию тазобедренного сустава длилась всего 1,5 часа, - отмечает Роман Костив, врач травматолог-ортопед, заведующий травматологическим отделением.

Врач говорит о том, что подобные операции после 90 лет – уникальны в своем роде.

ИСТОЧНИК KP.RU