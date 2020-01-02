Так себе Новый год: в первый день января во Владивостоке сгорел трехэтажный коттедж

2 Янв. 2020 2020-01-02T08:45:26+03:00

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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Почти в 4 утра первого января на пульт пожарной охраны дальневосточной столицы поступило сообщение о пожаре на улице Малинова. На указанный адрес незамедлительно выехали сотрудники «чрезвычайного» ведомства. Уже на месте стало известно о том, что огнем объят трехэтажный коттедж. Потушить очаги горения пожарным удалось спустя почти час.

- После проливки тлеющих участков и осмотра места происшествия, в 13.36 была объявлена полная ликвидация пожара, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Тушили огонь 34 человека и 6 единиц техники. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU