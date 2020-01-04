Погода в Приморье 4 января снова без осадков
Четвертый день года в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае без осадков, сообщает сайт «Примпогода». Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -14...-2°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...-7°С.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -6...-8°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -2...-4°C.
ИСТОЧНИК KP.RU