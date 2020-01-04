2020-01-04T03:43:50+03:00
Общество

Погода в Приморье 4 января снова без осадков

Теплее всего на побережье – во Владивостоке и Находке
Сергей БАЛАНОВ
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Оригинальный пляж с пальмой в ПриморьеОригинальный пляж с пальмой в ПриморьеФото: Сергей БАЛАНОВ
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Четвертый день года в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае без осадков, сообщает сайт «Примпогода». Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -14...-2°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...-7°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -6...-8°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -2...-4°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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