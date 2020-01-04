Владивостокцам предложили простой способ избавиться от новогодней елки

4 Янв. 2020 2020-01-04T06:30:35+03:00

После утилизации дерево вновь вернется в природу, но в виде щепок

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Ботанический сад Владивостока предложил горожанам не выбрасывать новогодние ели, отслужившие свое, на помойку, а вместо этого сдавать их на переработку. Акция «Елки - в щепки» будет проходить с 8 января.

- Настоящая ель в доме на новый год - это красиво, экологично, полезно для здоровья, а после праздников привезите ее к нам, и она вновь вернется в природу, но уже в виде щепы, - предложили сотрудники ботсада.

Елки должны быть без упаковки, игрушек и мишуры. Если у вас одна елка, можете просто оставить у технических ворот ботсада. Если много - стоит заранее позвонить.

Кроме того, учреждение приглашает волонтеров для ответственной работы - подготовки елки к новой жизни. Сюда входит разъединение растений, очистка от мишуры и так далее. Отмечается, что всю работу с опасными агрегатами будут делать работники сада.

ИСТОЧНИК KP.RU