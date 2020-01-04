В тройном ДТП на Седанке пострадал питстоп
Опасные маневры на пригородной трассе под Владивостоком едва не закончились трагедией днем 4 января.
По словам очевидцев, водитель "Ниссан Х-трейл" спешил в сторону выезда из города и в районе Седанки столкнулся с "Тойота Витс". Малолитражка вылетела с трассы прямо в питстоп, где стояла "Тойота Чайзер". Все три автомобиля получили серьезные повреждения.
По счастью, человеческих жертв удалось избежать. Правда, по одной из версий, травму ноги получил мужчина, стоявший в момент аварии возле питстопа.
Пострадал и сам питстоп. Судя по всему, удар пришелся не только в багажник "Чайзера".
ИСТОЧНИК KP.RU