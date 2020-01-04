2020-01-04T07:20:04+03:00
Происшествия

В тройном ДТП на Седанке пострадал питстоп

Судя по видео, авария произошла из-за того, что водитель внедорожника решил "пошахматить" [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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После ДТП внутри питстопа разгром. Фото: dps.controlПосле ДТП внутри питстопа разгром. Фото: dps.control
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Опасные маневры на пригородной трассе под Владивостоком едва не закончились трагедией днем 4 января.

По словам очевидцев, водитель "Ниссан Х-трейл" спешил в сторону выезда из города и в районе Седанки столкнулся с "Тойота Витс". Малолитражка вылетела с трассы прямо в питстоп, где стояла "Тойота Чайзер". Все три автомобиля получили серьезные повреждения.

По счастью, человеческих жертв удалось избежать. Правда, по одной из версий, травму ноги получил мужчина, стоявший в момент аварии возле питстопа.

Пострадал и сам питстоп. Судя по всему, удар пришелся не только в багажник "Чайзера".

ИСТОЧНИК KP.RU

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