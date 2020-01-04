2020-01-04T08:20:54+03:00
Происшествия

Полиция Владивостока поймала разбойника

Поездка с ним в автомобиле обошлась водителю в крупную сумму
Сергей БАЛАНОВ
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Полицейский в поисках преступникаПолицейский в поисках преступникаФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Сотрудники полиции задержали жителя Владивостока, подозреваемого в разбойном нападении на 45-летнего водителя, подвозившего его на своем автомобиле. Во время поездки подозреваемый достал из внутреннего кармана куртки предмет, похожий на нож, и, угрожая им, похитил смартфон и 15 тысяч рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавший написал заявление, после чего сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего ранее судимого жителя Владивостока. В отделе полиции задержанный дал признательные показания.

Возбуждено дело по статье «Разбой», которая предусматривает наказание до 10 лет колонии. Подозреваемого арестовали и отправили в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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