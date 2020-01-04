Житель Владивостока пожаловался полицейским, что его обидел игровой автомат

4 Янв. 2020 2020-01-04T12:56:01+03:00

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Житель Ленинского района Владивостока обратился в полицию и сообщил о незаконном игровом автомате, установленном в холле продуктового магазина. Правда, как оказалось, вовсе не сознательность привела мужчину в участок, и не желание бороться с нелегальным игровым бизнесом. Мужчина пожаловался полицейским, что выиграл на автомате денежный приз, но своих денег так и не получил.

По словам 35-летнего горожанина, в торговой точке на Нейбута он увидел автомат и решил испытать удачу. В результате продолжительной игры в рулетку он выиграл одиннадцать тысяч рублей.

Однако хорошее настроение быстро сменилось разочарованием, так как автомат выдал мужчине только три тысячи рублей из положенного выигрыша. Возмущенный мужчина стал звонить по указанным на приборе номерам технической поддержки, однако все они оказались недоступны.

Обманутый игрок решил сообщить о происшествии в полицию и рассказать о факте мошенничества. Мужчина указал адрес магазина, а также попросил привлечь к ответственности не только владельца игрового автомата, но и директора торговой точки за то, что он незаконно установил его в своем помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU