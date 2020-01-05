2020-01-05T03:07:35+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 5 января 2020 года: мороза не ожидается, снега тоже

Осадков не ожидается на всей территории региона
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Погоду определяет поле повышенного атмосферного давленияПогоду определяет поле повышенного атмосферного давленияФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Сегодня, 5 января, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. По краю ветер северо-западный, западный умеренный. Средняя температура воздуха будет в пределах -14…0 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Столбик термометра покажет -4…-6 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха составит -4…-6 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Воздух выхолодится до -2…-4 градусов, передает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU

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