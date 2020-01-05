Погода во Владивостоке на 5 января 2020 года: мороза не ожидается, снега тоже
Сегодня, 5 января, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. По краю ветер северо-западный, западный умеренный. Средняя температура воздуха будет в пределах -14…0 градусов.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Столбик термометра покажет -4…-6 градусов.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха составит -4…-6 градусов.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Воздух выхолодится до -2…-4 градусов, передает портал «Примпогода».
ИСТОЧНИК KP.RU