Двух детей спасли пожарные из горящего и задымленного дома во Владивостоке

5 Янв. 2020 2020-01-05T07:02:32+03:00

Всего было эвакуировано 11 человек, одного ребенка отправили в больницу

Изменить размер текста: A A

В одном из домов на Русском острове 4 января случился пожар. Из-за сильного дыма из квартир не могли выбраться люди, среди них - двое детей - десятилетняя девочка и 12-летний мальчик.

Пожар случился в доме на Зеленой улице около 15:00 часов дня. Прибывшие на место огнеборцы приступили к ликвидации огня. Параллельно звенья газодымозащитной службы отправились на разведку внутрь дома, который был объят дымом.

Очаг пожара был найден - горела трехкомнатная квартира на четвертом этаже, дым блокировал выход для соседей. Тогда пожарные подняли лестницу и вывели с пятого этажа девочку, с четвертого - мальчика, которого госпитализировали. Также из дома эвакуировали девять человек.

- Общая площадь возгорания составила 56 квадратных метров. К тушению привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Приморскому краю.

На полную ликвидацию пожара ушло около двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU