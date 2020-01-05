2020-01-05T07:02:32+03:00
Происшествия

Двух детей спасли пожарные из горящего и задымленного дома во Владивостоке

Всего было эвакуировано 11 человек, одного ребенка отправили в больницу
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Дым блокировал выход для соседей. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краюДым блокировал выход для соседей. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
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В одном из домов на Русском острове 4 января случился пожар. Из-за сильного дыма из квартир не могли выбраться люди, среди них - двое детей - десятилетняя девочка и 12-летний мальчик.

Пожар случился в доме на Зеленой улице около 15:00 часов дня. Прибывшие на место огнеборцы приступили к ликвидации огня. Параллельно звенья газодымозащитной службы отправились на разведку внутрь дома, который был объят дымом.

Очаг пожара был найден - горела трехкомнатная квартира на четвертом этаже, дым блокировал выход для соседей. Тогда пожарные подняли лестницу и вывели с пятого этажа девочку, с четвертого - мальчика, которого госпитализировали. Также из дома эвакуировали девять человек.

- Общая площадь возгорания составила 56 квадратных метров. К тушению привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Приморскому краю.

На полную ликвидацию пожара ушло около двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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