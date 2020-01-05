2020-01-05T08:23:25+03:00
Дом. Семья

Сделал добро или убил?: рыбаки во Владивостоке делятся уловом с лисицами

Рыжие красотки не боятся людей и могут взять еду прямо из рук [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Лисичку, которая вышла к рыбакам, действительно можно назвать милой и привлекательной. Фото: irecommend_vdkЛисичку, которая вышла к рыбакам, действительно можно назвать милой и привлекательной. Фото: irecommend_vdkФото: Скриншот с видео
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Красотка лисичка вышла не лед одной из бухт Русского острова, где в больших количествах промышляют рыбаки. Хищница явно была голодна и покорно дожидалась, пока добрый мужчина поделиться с ней уловом. И это не первый подобный случай.

Лисичку, которая вышла к рыбакам, действительно можно назвать милой и привлекательной. Красивый мех, пушистый хвост - именно таких рыжих хищниц показывали в мультиках и рисовали в сказках. Только вот вымышленные Патрикеевны в отличие от нашей героини, благодаря своим талантам, могут запастись едой вдоволь.

Наша рыжая красотка выпросила немного еды у рыбака, но после двух кусочков рыбки убежала. Однако судя по кадрам, лиса не особенно боялась людей, что для диких животных - смертный приговор.

Рыбаки во Владивостоке делятся уловом с лисами.Видео: irecommend_vdk! другой источник

- Бедный голодный маленький зверек. Зимой особенно туго, наверное, им приходится, - пишет olga39451.

Дело в том, что дикие хищники, прирученные людьми, забывают навыки охоты и могут погибнуть либо от лап других животных, либо (что чаще всего) от рук человека. Наша лисичка, скорее всего, именно из таких. И как бы жалко подобных зверей не было - кормить их ученые строго запрещают. Хотя есть и те, кто считает, что дикой природе нужно помогать, но не переусердствовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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