Погода во Владивостоке на 6 января 2020 года: умеренный ветер и слабый минус

6 Янв. 2020 2020-01-06T02:57:25+03:00

В Приморье сегодня без осадков, умеренный ветер будет дуть с северо-запада, ну а минимальные температурные значения достигнут -14 °C.

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 6 января, в Приморье ожидается погода без осадков, сообщает "Примпогода". Умеренный ветер будет дуть с северо-запада, ну а минимальные температурные значения достигнут -14°C.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, во второй половине ветер усилится, тем не менее температура воздуха будет колебаться от -2 до -4°С.

В Уссурийске также переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха не будет сильно отличаться от Владивостока: от -3 до -5°C.

Теплее всего сегодня будет в Находке. Несмотря на умеренный северный ветер, максимальное значение температуры воздуха составит 0 °C, в то время как минимальная температура прогнозируется на уровне -2°C.

ИСТОЧНИК KP.RU