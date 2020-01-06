2020-01-06T03:31:59+03:00
Общество

Стало известно, сколько получают главные энергетики в Приморье

Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты главных энергетиков по всей России
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Стало известно, сколько зарабатывают главные энергетики в Приморье. По данным сервиса Superjob, в среднем работодатели платят своим сотрудникам на этих должностях около 80 000 рублей в месяц.

Проанализировав зарплаты главных энергетиков в 70 крупнейших городах России, в том числе и во Владивостоке, аналитики сервиса по поиску работы Superjob пришли к выводу, что зарплаты по регионам отличаются незначительно.

Так в Приморье главный энергетик получает около 80 000 рублей в месяц, когда его коллеги в Санкт-Петербурге довольствуются зарплатой в 87 000 рублей в месяц. В Хабаровске, подобный работник получает 77 000 рублей, в Чите – 67 000 рублей в месяц. Лидером рынка стала Москва - здесь главный энергетик получает денежное довольствие в размере 100 000 рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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