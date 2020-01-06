Три года лишения свободы за двух кабанов: два приморца устроили охоту на запретной территории
Два браконьера из Приморья за незаконную охоту могут отправиться за решетку на три года.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Спасский» поступила информация о том, что в лесном массиве, где запрещена охота, были замечены двое мужчин с оружием.
Инспекторы охотнадзора выехали на место для проверки информации и задержали двоих местных жителей по подозрению в незаконной охоте. У задержанных обнаружено две туши диких кабанов, охотничий карабин и боеприпасы.
В отделе полиции задержанные, жители села Спасское, дали признательные показания. Отстрел копытных случился на территории, где на охоту введен запрет. Возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса о Незаконной охоте (ст. 258 УК РФ).
Назначено проведение ряда исследований. Устанавливается сумма экологического ущерба, причиненного в результате браконьерской добычи копытных. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU