Три года лишения свободы за двух кабанов: два приморца устроили охоту на запретной территории

6 Янв. 2020 2020-01-06T06:21:15+03:00

При обыске у задержанных браконьеров, помимо двух туш кабанов, нашли охотничий карабин и боеприпасы

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Два браконьера из Приморья за незаконную охоту могут отправиться за решетку на три года.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Спасский» поступила информация о том, что в лесном массиве, где запрещена охота, были замечены двое мужчин с оружием.

Инспекторы охотнадзора выехали на место для проверки информации и задержали двоих местных жителей по подозрению в незаконной охоте. У задержанных обнаружено две туши диких кабанов, охотничий карабин и боеприпасы.

В отделе полиции задержанные, жители села Спасское, дали признательные показания. Отстрел копытных случился на территории, где на охоту введен запрет. Возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса о Незаконной охоте (ст. 258 УК РФ).

Назначено проведение ряда исследований. Устанавливается сумма экологического ущерба, причиненного в результате браконьерской добычи копытных. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU