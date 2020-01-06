Сильно пьяный приморец попытался украсть мешок грецких орехов, но попался с поличным
Житель Находки попытался украсть мешок грецких орехов, но из-за сильного опьянения не сумел довести свой умысел до конца.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение владельца торговой точки. Он сообщил, что кто-то с явно недобрыми намерениями проник в его овощной магазин на улице Малиновского.
Следственно-оперативная группа отдела полиции на месте обнаружила 46-летнего пьяного мужчину, который, как оказалось, пытался своровать мешок грецких орехов. Он действительно взломал дверь магазина, но не смог утащить мешок из-за того, что был ужасно пьян.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктами «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». За попытку присвоить себе орехи на сумму свыше 9 тысяч рублей приморцу грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того за появление в общественном месте в состоянии опьянения на неудавшегося вора составлен административный протокол, за который он заплатит до 1500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU