Снег на Рождество: об осадках в Приморье 7 января

7 Янв. 2020 2020-01-07T03:18:38+03:00

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На погодные условия в Приморье 7 января оказывают влияние фронтальные разделы. На протяжении суток по краю местами будут идти небольшие и умеренные осадки, сообщает портал "Примпогода". Северный ветер на большой территории региона сегодня не превышает значения "умеренный", лишь только на южном побережье синоптики оценивают движение воздуха, как сильное. Столбики термометров в среднем показывают температуру -12...-1 градус.

Во Владивостоке облачность и небольшой снег. На дорогах застыла гололедица. Северный ветер к вечеру усилится. Температура воздуха -4...-6 градусов.

Как и в приморской столице, в Уссурийске облачность, временами умеренный снег (вероятность 80%). Ветер берет направление с севера. Температура воздуха -3...-5 градусов.

В Находке, по данным экспертов, облачно и снежно. На дорогах гололедица. Ветер северный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха 0...-2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU