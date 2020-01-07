Движение на улице Капитана Шефнера ограничат: администрация Владивостока
Из-за сильного снегопада во Владивостоке 7 января временно ограничат движение на самом крутом спуске города - на улице Капитана Шефнера. Администрация Владивостока советует автолюбителям выбирать альтернативные пути движения.
Дорожные службы города на 10 утра оповещают, что в ближайшие часы движение автотранспорта по спуску на Капитана Шефнера будет невозможно. Участок временно перекроют.
- Чтобы избежать аварийных ситуаций мы решили временно ограничить движение автотранспорта. После окончания осадков дорога будет повторно обработана и очищена от снега, - сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».
ИСТОЧНИК KP.RU