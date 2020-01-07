2020-01-07T03:31:33+03:00
Общество

Движение на улице Капитана Шефнера ограничат: администрация Владивостока

Из-за сильного снегопада власти опасаются, что на крутом спуске могут возникнуть аварийные ситуации
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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На Капитана Шефнера ограничили спускНа Капитана Шефнера ограничили спуск
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Из-за сильного снегопада во Владивостоке 7 января временно ограничат движение на самом крутом спуске города - на улице Капитана Шефнера. Администрация Владивостока советует автолюбителям выбирать альтернативные пути движения.

Дорожные службы города на 10 утра оповещают, что в ближайшие часы движение автотранспорта по спуску на Капитана Шефнера будет невозможно. Участок временно перекроют.

- Чтобы избежать аварийных ситуаций мы решили временно ограничить движение автотранспорта. После окончания осадков дорога будет повторно обработана и очищена от снега, - сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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