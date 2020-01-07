В Приморье подростки стреляли из пневматического ружья по детям
Неизвестными людьми, устроившими стрельбу из пневматического ружья в поселке Заводское, оказались подростки. Именно из-за их хулиганских действий на новогодних каникулах пострадали двое детей 10-и и 15-и лет.
Следственный комитет 4 января 2020 года начал расследование по факту сообщений в СМИ и соцсетях о стрельбе в районе улицы Харьковская. Изначально предполагалось, что злоумышленник действовал один, но следователи установили личности двоих подозреваемых. Ими оказались несовершеннолетние лица 14-и и 15-и лет. Подростки стреляли из окна квартиры. Пневматическое ружье принадлежало отцу одного из ребят.
- Также установлено, что в результате противоправных действий подростков у троих жителей поселка повреждены стеклопакеты на окнах. Два заявления поступили в дежурную часть отдела полиции 5 января днем. Еще одно заявление полицейские приняли от потерпевшей, когда проводили поквартирный обход. В инспекции по делам несовершеннолетних рассказали, что оба подростка воспитываются в благополучных семьях, на профилактическом учете не состояли, - делится УМВД по Приморскому краю.
Следователи проводят доследственную проверку в порядке ст. ст. 143, 144 УПК РФ. Пневматическое ружье дознаватель изъял и направил на исследование. Делом занимается СУ СК по Приморскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU