В Приморье подростки стреляли из пневматического ружья по детям

7 Янв. 2020 2020-01-07T04:59:34+03:00

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Неизвестными людьми, устроившими стрельбу из пневматического ружья в поселке Заводское, оказались подростки. Именно из-за их хулиганских действий на новогодних каникулах пострадали двое детей 10-и и 15-и лет.

Следственный комитет 4 января 2020 года начал расследование по факту сообщений в СМИ и соцсетях о стрельбе в районе улицы Харьковская. Изначально предполагалось, что злоумышленник действовал один, но следователи установили личности двоих подозреваемых. Ими оказались несовершеннолетние лица 14-и и 15-и лет. Подростки стреляли из окна квартиры. Пневматическое ружье принадлежало отцу одного из ребят.

- Также установлено, что в результате противоправных действий подростков у троих жителей поселка повреждены стеклопакеты на окнах. Два заявления поступили в дежурную часть отдела полиции 5 января днем. Еще одно заявление полицейские приняли от потерпевшей, когда проводили поквартирный обход. В инспекции по делам несовершеннолетних рассказали, что оба подростка воспитываются в благополучных семьях, на профилактическом учете не состояли, - делится УМВД по Приморскому краю.

Следователи проводят доследственную проверку в порядке ст. ст. 143, 144 УПК РФ. Пневматическое ружье дознаватель изъял и направил на исследование. Делом занимается СУ СК по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU